Тысячи жителей Владивостока остались без отопления из-за аварии на теплосетях
К делу подключилась прокуратура
Произошедшая на теплосетях авария во Владивостоке оставила без горячего водоснабжения порядка 6 тысяч жителей города. Правоохранительные органы организовали проверку по факту произошедшего.
Пострадали жители свыше двадцати домов. Прорыв произошел 6 марта.
Как пишет телеканал МИР24, прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства по содержанию теплосетей и соблюдению прав граждан на бесперебойное предоставление ЖКУ,