Тысячи жителей Владивостока остались без отопления из-за аварии на теплосетях

К делу подключилась прокуратура

Произошедшая на теплосетях авария во Владивостоке оставила без горячего водоснабжения порядка 6 тысяч жителей города. Правоохранительные органы организовали проверку по факту произошедшего.

Пострадали жители свыше двадцати домов. Прорыв произошел 6 марта.

Как пишет телеканал МИР24, прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства по содержанию теплосетей и соблюдению прав граждан на бесперебойное предоставление ЖКУ,


Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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