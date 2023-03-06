Тысячи жителей Владивостока остались без отопления из-за аварии на теплосетях

К делу подключилась прокуратура

Произошедшая на теплосетях авария во Владивостоке оставила без горячего водоснабжения порядка 6 тысяч жителей города. Правоохранительные органы организовали проверку по факту произошедшего.

Пострадали жители свыше двадцати домов. Прорыв произошел 6 марта.

Как пишет телеканал МИР24, прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства по содержанию теплосетей и соблюдению прав граждан на бесперебойное предоставление ЖКУ,



