Автолихач протаранил несколько машин у торгового центра в Москве

Есть пострадавшие

Автовладелец протаранил четыре машины, припаркованные у ТЦ на Ленинградском шоссе в Москве. Пострадал владелец одного из поврежденных авто.

По информации "Пятого канала", мужчина вышел из торгового центра, как вдруг произошел удар. Хозяина машины зажало между двумя авто. Он получил травмы, однако, утверждает знакомый пострадавшего, находится в сознании, когда его увозили на скорой.

Один из участников аварии не знает, как быть – он приехал в Москву из другого города. Как выбраться домой с разбитой машиной, непонятно.

С виновником аварии работает ГИБДД.