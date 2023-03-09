Урожает расправой и требует Бастрыкина: неизвестный открыл стрельбу в Нижневартовске

Урожает расправой и требует Бастрыкина: неизвестный открыл стрельбу в Нижневартовске
Фото: Sergey Petrov/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
На место уже приехали сотрудники оперативного реагирования

Неизвестный мужчина рано утром открыл стрельбу с балкона собственного дома в Нижневартовске. Очевидцы утверждают, что слышали не менее восьми выстрелов. Известно, что вместе с ним в квартире находится его трехлетний сын.

Предполагаемый стрелок при себе имеет два ружья. Он заблокировал входные двери и требует звонка от председателя СК РФ Бастрыкина. Рядом с многоэтажкой, где неизвестный начал стрелять, находится школа. Два соседних подъезда эвакуировали. 

"У меня два ружья. Я забаррикадировал квартиру. Я убью себя и своего сына. Скоро я усну. Двери я забаррикадировал, замки сломаны. У окон сижу я с двумя ружьями. Меня никто не возьмет. Я сделаю то, что должен", – приводит его слова SHOT.

По предварительной версии, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, передает Радио 1. Когда сотрудники МЧС попытались к нему войти, он начал стрелять с балкона. Пока о пострадавших не сообщается.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
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