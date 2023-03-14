Российские спутники подверглись массированной атаке

Российские спутники подверглись массированной атаке
Фото: www.unsplash.com
Противник ищет слабые места в защите

В последнее время Москва все чаще фиксирует массированные атаки на наши спутники. Такой тревожной информацией с общественностью поделился глава ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин.

Волин сообщил, что за счет нападений на спутниковую группировку противник пытается заглушить или подменить сигнал. Руководитель крупной космической организации подчеркнул, что злонамеренные помехи исходят с территории сопредельной страны.

Высокопоставленный эксперт добавил, что противник периодически старается заглушить сигналы нашей спутниковой группировки, также часто фиксируется попытка подменить его.

Силы профильных специалистов брошены на то, чтобы бороться с преступной деятельностью злоумышленников. Для этого в нашей стране разрабатывают программно-аппаратный комплекс. Его появление даст возможность выявлять наличие целенаправленной злонамеренной помехи, которая обращена на наши спутники.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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