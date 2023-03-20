Под Саратовом схватили двоих диверсантов

Злодеи хотели устроить коллапс на железной дороге

Сотрудники Федеральной службы безопасности нашей страны схватили злодеев, которые пошли на серьезное преступление. Правоохранителям удалось задержать двоих мужчин, которые устроили диверсию на железнодорожном полотне.

Нарушители закона подожгли релейные шкафы, из-за чего полностью выгорели приборы сигнализации и другая важная техника. Впрочем, как отмечает "Пятый канал", на движение составов выходка злодеев не повлияла.



Также известно, что мужчины пошли на это преступление ради денег. За диверсию им пообещали солидное вознаграждение.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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