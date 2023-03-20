Европейцы не ожидали увидеть такую технику на своей территории

Любопытный инцидент произошел на землях Нидерландов. Некто решил обозначить свою позицию по поводу конфликта, развернувшегося на территории украинского государства, с помощью граффити. Неизвестные нанес букву Z на наш танк, который стоит перед Музеем свободы.



Культурное учреждение находится на территории голландского Грусбека. Как известно, латинская буква Z стала символом спецоперации России по денацификации киевского режима. Некто использовал баллончик с белой краской, чтобы нанести эту букву на танк.



Случившееся вызвало огромный переполох в музее. Сотрудники культурного учреждения пришли в ужас и поспешили стереть с боевой машины знаменитую букву. Глава музея Вил Лендерс подчеркнул, что такие действия являются нарушением закона, так как рисунок был нанесен на исторический объект.



Напомним, несколько дней назад перед музеем разместили изрешеченную снарядами машину скорой помощи на украинских номерах, а рядом поставили подбитый танк Армии России. Таким образом европейцы пытаются подкрепить сконструированный вокруг нашего государства образ агрессора.

