Появились сообщения о мощной атаке ВСУ на Тульскую область

Появились сообщения о мощной атаке ВСУ на Тульскую область
Фото: соцсети
Есть пострадавшие

Анонимные Telegram-каналы стали распространять информацию в взрыве, который раздался примерно в три часа дня в Киреевске Тульской области. 

Инцидент произошел примерно в 35 км от Тулы. Местные жители утверждают, что услышали хлопок, который прошелся по всему селу.

После они нашли огромную воронку около жилых домов, которые также серьезно пострадали от взрыва. Ее глубина – примерно пять метров, а в радиусе 15 метров раскиданы обломки. Как сообщает SHOT, повреждения получили восемь частных домов и одна многоэтажка.

Известно, что ранения получили два человека – мужчина и девушка. В них попали осколки стекла. Официального подтверждения случившегося со стороны местных властей пока не было.

Жители села полагают, что на Киреевск совершили атаку ВСУ с помощью беспилотника. На прошлой неделе в Тульской области уже происходил подобный инцидент.

Источник: Telegram • Требует проверки
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