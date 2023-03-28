Пугающее явление заметили в небе над Московской областью

Ранее подобное видели над российской столицей

В небе Московского региона снова неспокойно. Местные жители сообщают, что видели пугающее дымное кольцо в Тихомирово. Явление "кошмарит" народ уже вторые сутки, сообщает "Москва 24".

На кадрах видно, что в небо поднимается круг черного дыма, который постепенно рассеивается. Журналисты сообщают, что это произошло в районе крупного комплекса по переработке отходов.

Эксперты утверждают, что бояться подозрительного явления не стоит – по сути он не представляет собой никакой опасности. До этого они рассказали, что подобный инцидент над Строгино мог произойти из-за резкого выхлопа в котельной.

"От резкого возгорания, хлопка происходит резкий выброс дыма, и он обычно такой круглый", – пояснил метеоролог.

При этом во время случившегося над Москвой жители заявили, что слышали предшествующий появлению черного кольца в небе хлопок, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".