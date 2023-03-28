До страшного поступка россиянина довели мошенники

Тревожные новости пришли из российской столицы. В одном из отделений крупнейшей кредитной организации "Сбербанк" произошло чрезвычайное происшествие. Вооруженный мужчина начал пальбу, находясь в офисе банка.

Сообщается, что инцидент произошел на северо-западе Белокаменной. Сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали и уже задержали злоумышленника. Отделение, которое стало местом правонарушения, находится на Неманском проезде.



К счастью, происшествие обошлось без жертв и пострадавших.



Отдельно отмечается, что задержанный уверяет: открыть огонь в отделении банка он решил под воздействием телефонных террористов, которые пытались убедить его в том, что работники "Сбербанка" якобы используют его персональные данные в корыстных целях.



Каким будет наказание взявшегося за оружие россиянина, сообщат после того, как завершится расследование инцидента.

