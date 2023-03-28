Снесло целый жилой квартал: чудовищный оползень попал на видео

16 человек погибли

Страшная трагедия разыгралась на территории Эквадора. Там гигантский оползень уничтожил целый жилой квартал. В результате буйства природных сил с жизнью расстались 16 человек.



Кроме того, под завалами остались многие жители квартала. Сотрудники спасательных служб пытаются отыскать выживших и оказать им всю необходимую помощь.



Как сообщает "Пятый канал", ужасающее происшествие случилось глубокой ночью. Люди спали в своих кроватях и не могли оперативно отреагировать на мощный удар природы. Дороги, ведущие в несчастный квартал, полностью уничтожены.