Снесло целый жилой квартал: чудовищный оползень попал на видео

16 человек погибли

Страшная трагедия разыгралась на территории Эквадора. Там гигантский оползень уничтожил целый жилой квартал. В результате буйства природных сил с жизнью расстались 16 человек.

Кроме того, под завалами остались многие жители квартала. Сотрудники спасательных служб пытаются отыскать выживших и оказать им всю необходимую помощь.

Как сообщает "Пятый канал", ужасающее происшествие случилось глубокой ночью. Люди спали в своих кроватях и не могли оперативно отреагировать на мощный удар природы. Дороги, ведущие в несчастный квартал, полностью уничтожены.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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