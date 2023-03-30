В США отреагировали на поимку журналиста The Wall Street Journal в России

Американцы сделали заявление

Газета The Wall Street Journal выразила "глубокую обеспокоенность" тем, что ее журналист Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге из-за подозрений в шпионаже.

Ранее в ФСБ сообщили, что 31-летний сотрудник американских СМИ собирал сведения в России, которые представляют собой государственную тайну. Они касались деятельности российских предприятий ВПК. Его задержали при получении секретных сведений, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Сейчас в отношении корреспондента возбуждено уголовное дело.