В США отреагировали на поимку журналиста The Wall Street Journal в России

Американцы сделали заявление

Газета The Wall Street Journal выразила "глубокую обеспокоенность" тем, что ее журналист Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге из-за подозрений в шпионаже. 

Ранее в ФСБ сообщили, что 31-летний сотрудник американских СМИ собирал сведения в России, которые представляют собой государственную тайну. Они касались деятельности российских предприятий ВПК. Его задержали при получении секретных сведений, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Сейчас в отношении корреспондента возбуждено уголовное дело.

Источник: The Wall Street Journal ✓ Надежный источник
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