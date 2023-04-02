Известный военный блогер погиб в Санкт-Петербурге

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Военный блогер Владлен Татарский погиб Санк-Петербурге. Об этом сообщают источники РИА "Новости".
Известно, что он в этот момент находился в одном из кафе Санкт-Петербурга. Погиб только один человек, еще семеро пострадали.
Очевидцы утверждают, что взрыв произошел после того, как неизвестная девушка вручила ему статуэтку во время мероприятия. Предположительно там была бомба эквивалентом 200 гр тротила.
Владлен Татарский был также донецким ополченцем, который воевал в составе батальона "Восток".
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