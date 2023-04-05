Матерился и угрожал: пассажир рейса на Магадан устроил дебош на борту

Агрессора передали правоохранителям

Скандальный инцидент произошел на борту самолета, который летел из российской столицы в Магадан. Один из пассажиров был в особо возбужденном состоянии и начал мешать другим путешественникам.

Хулиган нецензурно выражался, угрожал бортпроводникам, а также разломал монитор, который был встроен в кресло напротив его места. Сотрудники авиакомпании пытались успокоить дебошира, однако он продолжал вести себя неадекватно.

Как сообщают журналисты "Пятого канала", по прилету агрессивного гражданина передали в руки стражей порядка, которые разберутся в деталях произошедшего.


Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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