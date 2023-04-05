МЧС ликвидировало возгорание электроприбора в здании Минобороны

Пострадавших нет

В Москве ликвидировали пожар, вспыхнувший в принадлежащем Министерству обороны здании по адресу улица Знаменка, дом 19. Прибывшая на место бригада пожарных установила, что причиной ЧП стал бытовой прибор в комнате.

Пострадавших в результате инцидента нет, здание не получило повреждений, все системы жизнеобеспечения работают штатно.

В дептрансе Москвы указали, что из-за пожара затруднено движение по Гоголевскому бульвару.