МЧС ликвидировало возгорание электроприбора в здании Минобороны

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В Москве ликвидировали пожар, вспыхнувший в принадлежащем Министерству обороны здании по адресу улица Знаменка, дом 19. Прибывшая на место бригада пожарных установила, что причиной ЧП стал бытовой прибор в комнате.
Пострадавших в результате инцидента нет, здание не получило повреждений, все системы жизнеобеспечения работают штатно.
В дептрансе Москвы указали, что из-за пожара затруднено движение по Гоголевскому бульвару.
Военный эксперт обрисовал ситуацию