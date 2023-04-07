Стало известно о вторжении в Минобороны РФ в Москве

Стало известно о вторжении в Минобороны РФ в Москве
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Неадекват начал угрожать пистолетом

Telegram-канал "112" сообщил о попытке вооруженного мужчины совершить вторжение на территорию российского Министерства обороны. Как оказалось, 40-летний житель Ярославля стал кричать на КПП и делать все возможное, чтобы его впустили.

Инцидент удалось предотвратить правоохранителям, которые задержали россиянина и увезли в отделение полиции. Мужчина добровольно отдал пистолет, но на допросе не смог внятно объяснить, чего он хотел добиться от представителей оборонного ведомства России.

Сейчас на него завели протокол за мелкое хулиганство, а также отправили в психиатрическое отделение.

Источник: 112 • Требует проверки
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