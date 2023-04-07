Стало известно о вторжении в Минобороны РФ в Москве

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Telegram-канал "112" сообщил о попытке вооруженного мужчины совершить вторжение на территорию российского Министерства обороны. Как оказалось, 40-летний житель Ярославля стал кричать на КПП и делать все возможное, чтобы его впустили.
Инцидент удалось предотвратить правоохранителям, которые задержали россиянина и увезли в отделение полиции. Мужчина добровольно отдал пистолет, но на допросе не смог внятно объяснить, чего он хотел добиться от представителей оборонного ведомства России.
Сейчас на него завели протокол за мелкое хулиганство, а также отправили в психиатрическое отделение.
Телодвижения боевиков хорошо видны российским бойцам