Полиция задержала на Урале притворявшуюся "мамочкой" закладчицу

В комбинезоне, с которым расхаживала женщина, увы, оказался не ребенок

Правоохранительные органы задержали в Нижнем Тагиле женщину, которая подозревается в сбыте наркотиков. Запрещенку дама прятала в детском комбинезоне, выдавая себя за мамочку, которая просто гуляет со своим грудничком на свежем воздухе.

Анонимный работодатель послал закладчицу в Нижний Тагил. Выдавал ей указания по интернет-мессенджеру, указывая каждый раз координаты с тайником с партией веществ, которые впоследствии та должна была распространить.

Правоохранители обратили внимание на одну деталь: женщина прятала в комбинезоне не ребенка, а кошку. В свертке обнаружили  несколько свертков с белым порошком – как оказалось, N-метилэфедроном, передает МИР24.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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