Стрельба в школе Петербурга: огонь открыл девятиклассник

Стрельба в школе Петербурга: огонь открыл девятиклассник
Фото: www.unsplash.com
Школьник стрелял по ребятам помладше

Вопиющий инцидент произошел в одной из школ Северной столицы. Сегодня, 13 апреля, ученик девятого класса открыл стрельбу из пневматического пистолета по другим детям. Известно, что чрезвычайное происшествие случилось в  Калининском районе города.

По имеющимся на данный момент сведениям, молодой человек осуществил злодеяние во время переменки после первого урока. Он пронес в школу пневматическое оружие и в туалете несколько раз выстрелил в двоих восьмиклассников.

Также известно, что до начала учебного процесса от рук мальчика пострадали еще двое семиклассников. Ребенок выстрелил в других детей по дороге в школу, недалеко от учебного заведения.

Всех четверых пострадавших оперативно передали в руки медицинских работников. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь. Молодого человека забрали в полицейский участок. Специалисты выясняют все обстоятельства дела. На беседу с правоохранителями также приглашен отец малолетнего правонарушителя.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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