Стрельба в школе Петербурга: огонь открыл девятиклассник

Школьник стрелял по ребятам помладше

Вопиющий инцидент произошел в одной из школ Северной столицы. Сегодня, 13 апреля, ученик девятого класса открыл стрельбу из пневматического пистолета по другим детям. Известно, что чрезвычайное происшествие случилось в Калининском районе города.



По имеющимся на данный момент сведениям, молодой человек осуществил злодеяние во время переменки после первого урока. Он пронес в школу пневматическое оружие и в туалете несколько раз выстрелил в двоих восьмиклассников.



Также известно, что до начала учебного процесса от рук мальчика пострадали еще двое семиклассников. Ребенок выстрелил в других детей по дороге в школу, недалеко от учебного заведения.



Всех четверых пострадавших оперативно передали в руки медицинских работников. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь. Молодого человека забрали в полицейский участок. Специалисты выясняют все обстоятельства дела. На беседу с правоохранителями также приглашен отец малолетнего правонарушителя.

