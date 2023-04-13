Стрельба в школе Петербурга: огонь открыл девятиклассник

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Вопиющий инцидент произошел в одной из школ Северной столицы. Сегодня, 13 апреля, ученик девятого класса открыл стрельбу из пневматического пистолета по другим детям. Известно, что чрезвычайное происшествие случилось в Калининском районе города.
По имеющимся на данный момент сведениям, молодой человек осуществил злодеяние во время переменки после первого урока. Он пронес в школу пневматическое оружие и в туалете несколько раз выстрелил в двоих восьмиклассников.
Также известно, что до начала учебного процесса от рук мальчика пострадали еще двое семиклассников. Ребенок выстрелил в других детей по дороге в школу, недалеко от учебного заведения.
Всех четверых пострадавших оперативно передали в руки медицинских работников. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь. Молодого человека забрали в полицейский участок. Специалисты выясняют все обстоятельства дела. На беседу с правоохранителями также приглашен отец малолетнего правонарушителя.
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