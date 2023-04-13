Жители многострадального региона обеспокоены

Сегодня, 13 апреля, необычное событие произошло на территории Белгородской области. Местные жители пожаловались, что на их головы начал литься необычный белый дождь. Учитывая, что приграничный с украинским государством регион регулярно страдает от диверсий со стороны Вооруженных сил Незалежной, это событие серьезно обеспокоило людей.



В социальных сетях активно распространяются необычные кадры. Видно, что потоки воды, льющиеся с небес, оставляют на поверхности предметов и одежды странные белые разводы. Комментаторы теряются в догадках, некоторые предположили, что в жидкости могут быть отравляющие вещества.



Впрочем, местные ученые быстро объяснили таинственный инцидент. Оказалось, что в дожде находились примеси вулканического пепла. Именно поэтому ливень оставлял необычные следы на различных поверхностях.





По мнению профильных экспертов, вулканический пепел появился в белгородском дожде с далекой Камчатки – там недавно произошло извержение вулкана Шивелуч. Отдельно отмечается, что капли не представляют серьезной опасности для человека.

