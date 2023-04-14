Подмосковье окутал дым от лесного пожара – видео

Регион столкнулся со страшной напастью

Возгорания в лесных угодьях добрались до Московской области. Рядом с Подольском загорелась сухая трава. К счастью, очаг пожара пришелся на территорию местной воинской части. Военнослужащие оперативно отреагировали на чрезвычайное происшествие и быстро потушили возгорание.

Эпичные кадры публикуют журналисты "Пятого канала". Сообщается, что другой очаг возгорания серьезно перепугал проживающих в Подольске россиян. Из-за сильного ветра едкий дым распространился по большой площади.



Все закончилось благополучно, на место происшествия оперативно прибыли спасатели и потушили языки пламени.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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