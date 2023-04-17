Пожар в кафе в центре Москвы потушен - МЧС

Распространения огня удалось избежать

Пожар в кафе на Бережковской набережной полностью ликвидирован. Об этом сообщили в столичном подразделении МЧС РФ в понедельник, 17 апреля.

Ранее в интернете появились сообщения о пожаре в центре Москвы. СМИ указывали, что горит заведение "Плов в центре".

Как уточнили в ГУ МЧС России по Москве, сигнал о возгорании в здании по адресу Бережковская наб., д.20Б поступил на пульт оперативных дежурных в 11:03 мск. Прибывшие на место пожарные зафиксировали, что огонь распространился на общей площади около 600 кв.м. В здании частично обрушилась кровля.

"Принятыми мерами в 12:27 пожар был локализован и в 12:53 пожар был ликвидирован",

– сообщили в пресс-службе ведомства.

Сведений о пострадавших нет. Содержание в воздухе вредных веществ не превысило допустимой нормы.