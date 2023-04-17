Трехкратная чемпионка России разбилась насмерть

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29-летняя Виктория Дивак, трехкратная чемпионка РФ по гандболу, трагически скончалась в Астрахани, о чем стало известно сегодня, 17 апреля.
Позднее стало известно, что оказалось причиной гибели – девушка выпала из окна на восьмом этаже. Детали произошедшего неясны.
Виктория играла за "Астраханочку", до этого представляла "Кубань", немецкие и французские клубы.
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