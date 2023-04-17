Трехкратная чемпионка России разбилась насмерть

Трехкратная чемпионка России разбилась насмерть
Виктория Дивак. Фото: © Гандбольная команда "Астраханочка"
Спортсменка скончалась на месте падения

29-летняя Виктория Дивак, трехкратная чемпионка РФ по гандболу, трагически скончалась в Астрахани, о чем стало известно сегодня, 17 апреля.

Позднее стало известно, что оказалось причиной гибели – девушка выпала из окна на восьмом этаже. Детали произошедшего неясны.

Виктория играла за "Астраханочку",  до этого представляла "Кубань", немецкие и французские клубы.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

После проигрыша на Украине Запад нанесет мощный удар по России – разведчик США

Специалист раскрыл планы американцев

Американский полковник дал дельный совет загнанным в угол всушникам

Многие в США способны адекватно оценить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей