Российским военным экспертам разослали подозрительные посылки

Российским военным экспертам разослали подозрительные посылки
Фото: www.unsplash.com
Правоохранители уже взялись за дело

Сегодня, 19 апреля, в информационном пространстве появились тревожные новости. Сообщается, что ряд известных российских военных экспертов получили очень подозрительные посылки.

Сообщается, что неизвестными лицами была организована массовая рассылка статуэток, которые очень напоминают печально известный бюст, врученный ныне покойному военному корреспонденту Владлену Татарскому. Такой информацией с журналистами поделился доктор военных наук Константин Сивков.

Специалист заявил, что курьер должен был принести ему посылку от неизвестного отправителя. Однако эксперт заподозрил неладное, и коробку вскрывали взрывники. Внутри была позолоченная статуэтка – бюст очень напоминал смертельный подарок Татарскому, который взорвался в его руках.

К произошедшему привлечено внимание сотрудников правоохранительных органов. Стражи порядка уже приступили к расследованию подозрительных инцидентов.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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