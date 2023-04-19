Во Владивостоке загорелся огромный склад

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Склад загорелся во Владивостоке, площадь пожара составила 1500 квадратных метров, сообщает ТАСС, ссылаясь на МЧС по Приморскому краю.
Как отмечает МИР24, на момент прибытия пожарных кровля уже была охвачена пламенем, конструкция обвалилась.
Пламя позднее локализовали, к тушению привлекли 18 единиц техники и 75 человек личного состава, а также пожарный поезд.
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