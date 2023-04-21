В Приморье спасли жизнь унесенному в море рыбаку

Мужчину эвакуировали на берег

В Приморском крае предотвратили трагедию благодаря спасателям – бригада спасла мужчину, унесенного во открытое море на резиновой лодке.

Как отмечает телеканал МИР24, спасатели догнали бедствующего рыбака на катере. Лодку притянули к борту, самого человека подняли на катер.

Согласно приведенным данным, в Приморье навигация в Приморье открылась очень рано – МЧС предупреждает о соблюдении правил и осторожности на воде.