В Приморье спасли жизнь унесенному в море рыбаку

Курс рубля
- Для рубля наступил "Судный день" - экономист
- Что с курсами валют: россиянам дали дельный совет по доллару
- Плохое будущее валюты РФ: когда курс доллара дорастет до 100 рублей
878 новости
В Приморском крае предотвратили трагедию благодаря спасателям – бригада спасла мужчину, унесенного во открытое море на резиновой лодке.
Как отмечает телеканал МИР24, спасатели догнали бедствующего рыбака на катере. Лодку притянули к борту, самого человека подняли на катер.
Согласно приведенным данным, в Приморье навигация в Приморье открылась очень рано – МЧС предупреждает о соблюдении правил и осторожности на воде.
Об этом заявил генсек коалиции