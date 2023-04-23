В Красном море пропал корабль с россиянами

В Красном море пропал корабль с россиянами
Mohammad Abu Ghosh/www.globallookpress.com
Супруга капитана уже обращалась и в МИД, и в ФСБ

Супруга российского капитана Надежда Расина рассказала журналистам о пропаже судна с ее мужем. Инцидент произошел в Красном море. Экипаж судна под названием 30 minutes состоял всего из трех россиян: самого капитана корабля, моряка и супруги последнего.

Надежда указала, что судно шло по Суэцкому каналу. В последний раз она вышла из Джизана – видели корабль в последний раз в ночь на 18 апреля. До Джибути в Восточной Африке, куда направлялся экипаж, лодка так и не дошла.

Супруга капитана опасается, что экипаж был захвачен пиратами, а муж с подопечными вынужден ночевать на йеменских островах. Есть и самые худшие опасения – что судно перевернулось. Рация, по словам Надежды, у экипажа "очень хорошая". Однако сигналы в настоящее время по неизвестным причинам она не ловит.

Фактически, никаких поисковых операций в регионе не объявляли. Саудовцы не стали посылать вертолет на просьбу семьи капитана – они лишь осмотрели собственные воды, заявив, что никакой лодки там нет. В Министерство иностранных дел и ФСБ россиянка уже обратилась, однако пока что о поисках речи нет.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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