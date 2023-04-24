Стало известно о конфузе ВСУ из-за запуска беспилотника в сторону Москвы

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Источники Telegram-канала Shot сообщают, что в подмосковном селе Воровское около Ногинска был обнаружен рухнувший беспилотник, вероятно, украинский UJ-22 Airborne. Его нашла местная жительница примерно 300 метрах от собственного дома.
Женщина сразу же поспешила сообщить о находке правоохранителям. Прибывшие на место сотрудники обнаружили упавший БПЛА и прикрепленную к нему взрывчатку, с которой пришлось работать взрывотехникам в течение пяти часов.
"Внутри находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным боеприпасом США – пластичным взрывчатым веществом С-4", – указывают осведомители.
По предварительным данным, дрон не долетел до цели и не смог нанести удар, поскольку в топливном баке закончилось горючее, сообщает Радио 1. В результате он потерпел крушение и никто не пострадал. Mash утверждает, что причиной падения могли стать высокие деревья – беспилотник зацепился за одну из веток и рухнул.
Дальность полета UJ-22 Airborne составляет 800 км, поэтому в теории он мог быть запущен ВСУ, передает URA.RU.
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