В Мурманской области рухнул истребитель-перехватчик МиГ-31

Тревожными новостями поделились в Минобороны

Сегодня, 26 апреля, трагические известия пришли из Мурманской области. На территорию этого российского региона рухнул истребитель-перехватчик МиГ-31. Соответствующей информацией с общественностью поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны.



К счастью, обоим летчикам удалось вовремя катапультироваться. Инцидент обошелся без жертв. По имеющимся данным, чрезвычайное происшествие случилось во время выполнения планового учебного полета. Обрушение военной техники произошло в безлюдном месте и не привело к каким-либо разрушениям.



Пилотов, которые находились в кабине российского истребителя, оперативно эвакуировали с места падения техники спасательные службы. Мужчин забрали на вертолете и отвезли в медицинское учреждение. Их жизни и здоровью ничто не угрожает. В ближайшее время будут установлены все подробности резонансного инцидента.

