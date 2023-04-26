В Мурманской области рухнул истребитель-перехватчик МиГ-31

В Мурманской области рухнул истребитель-перехватчик МиГ-31
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тревожными новостями поделились в Минобороны

Сегодня, 26 апреля, трагические известия пришли из Мурманской области. На территорию этого российского региона рухнул истребитель-перехватчик МиГ-31. Соответствующей информацией с общественностью поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны.

К счастью, обоим летчикам удалось вовремя катапультироваться. Инцидент обошелся без жертв. По имеющимся данным, чрезвычайное происшествие случилось во время выполнения планового учебного полета. Обрушение военной техники произошло в безлюдном месте и не привело к каким-либо разрушениям.

Пилотов, которые находились в кабине российского истребителя, оперативно эвакуировали с места падения техники спасательные службы. Мужчин забрали на вертолете и отвезли в медицинское учреждение. Их жизни и здоровью ничто не угрожает. В ближайшее время будут установлены все подробности резонансного инцидента.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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