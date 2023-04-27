Минобороны Польши объявило о падении российской ракеты

Минобороны Польши объявило о падении российской ракеты
Фото: Christian Ender/dpa/www.globallookpress.com
Обвинять Россию пока не спешат

В лесу на севере Польши обнаружили обломки неопознанного военного объекта класса "воздух-земля", сообщили в Минобороны страны. Его длина составляет несколько метров, и он плотно был вбит в землю во время обнаружения. Когда именно произошло падение, поляки не знают.

Сначала они подумали, что это дрон. Однако позже выяснилось, что это могли быть остатки авиационной ракеты, на которой есть надписи на русском языке. Сейчас его проверяют на наличие взрывных веществ, но предварительно боеголовки на нем нет, отмечает RT.

Правоохранители полагают, что остатки ракеты не обязательно могли попасть на территорию страны из-за конфликта на Украине. Например, сейчас во время маневров с украинскими военными поляки часто отрабатывают все на советском вооружении, отсюда и падение российских обломков боеприпаса.

При этом об инциденте первыми сообщили местные жители, проживающие в 15 км от города Быдгощ, сообщает РИА ФАН. По их словам, на месте они обнаружили огромную воронку. 

В итоге выяснилось, что упавшая ракета принадлежит польскому Минобороны.

Источник: RMF FM
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