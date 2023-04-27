Мужчину с минометом задержали в Подмосковье

Он уверяет, что нашел снаряд случайно

Неизвестный мужчина решил прогуляться по улицам Электростали с минометом в руках. Об этом сразу же доложили полиции, которые его задержали.

Житель Подмосковья рассказал полицейским, что нашел снаряд случайно на мусорке и решил взять его себе. Сейчас в отношении мужчины ведутся следственные действия, сообщает "Радио 1".

Источник: Shot ✓ Надежный источник
новости партнеров

Озвучен жесткий ответ России на поставку истребителей Украине

Найдена уязвимость американских военных самолетов

Вопреки всему: Си Цзиньпин объявил о готовности сотрудничать с Киевом

Китайский лидер выступил с громким заявлением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей