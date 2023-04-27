Мужчину с минометом задержали в Подмосковье

Он уверяет, что нашел снаряд случайно

Неизвестный мужчина решил прогуляться по улицам Электростали с минометом в руках. Об этом сразу же доложили полиции, которые его задержали.

Житель Подмосковья рассказал полицейским, что нашел снаряд случайно на мусорке и решил взять его себе. Сейчас в отношении мужчины ведутся следственные действия, сообщает "Радио 1".