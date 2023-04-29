Поляки взломали дверь

Сегодня, 29 апреля, беспрецедентное происшествие произошло на территории польского государства. По имеющимся данным, местные полицейские вместе с представителями администрации столицы ворвались в здание школы при российском посольстве.



Для того чтобы проникнуть в школу при нашем дипломатическом ведомстве, варшавские чиновники дали добро на взлом дверей руками местных стражей порядка. Что послужило причиной такого агрессивного поведения со стороны поляков, пока неизвестно.



Сообщается, что "просвещенные европейцы" начали ломать двери в школьное здание после того, как получили отказ на требование открыть им.



