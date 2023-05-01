После взрыва в Ленобласти произошло новое ЧП

На месте работают правоохранители

На месте, где ранее произошел подрыв ЛЭП в Гатчинском районе Ленинградской области обнаружили еще три взрывных устройства. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на собственные источники.

Ранее стало известно о подрыве опоры линии электропередачи на территории Сусанинского поселения. По предварительной информации, его совершили два неизвестных мужчины. В регионе объявлен план-перехват.