После взрыва в Ленобласти произошло новое ЧП

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На месте, где ранее произошел подрыв ЛЭП в Гатчинском районе Ленинградской области обнаружили еще три взрывных устройства. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на собственные источники.
Ранее стало известно о подрыве опоры линии электропередачи на территории Сусанинского поселения. По предварительной информации, его совершили два неизвестных мужчины. В регионе объявлен план-перехват.
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