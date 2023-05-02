В Брянской области опрокинулся поезд из-за подрыва дороги

Пострадавших нет

Взрыв произошел на перегоне под Брянском, сошли двадцать вагонов грузового состава с локомотивом, движение на участке остановлено.

Как пишет 112, взрыв произошел у станции Снежетская. Пострадавшие отсутствуют. На месте работают экстренные службы.

По информации РБК, поезд следовал из Брянска. Информацию подтвердил глава Брянской области Владимир Богомаз, указавший, что причиной стало срабатывание неустановленного взрывного устройства.

Источник: 112 ✓ Надежный источник
новости партнеров

Зеленский принял важное решение по Бахмуту

ВСУ получили уже приказ командования

Названа самая большая угроза для танков Leopard в зоне СВО

Оружие подготовили специально для западной техники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей