В Брянской области опрокинулся поезд из-за подрыва дороги

Пострадавших нет

Взрыв произошел на перегоне под Брянском, сошли двадцать вагонов грузового состава с локомотивом, движение на участке остановлено.

Как пишет 112, взрыв произошел у станции Снежетская. Пострадавшие отсутствуют. На месте работают экстренные службы.

По информации РБК, поезд следовал из Брянска. Информацию подтвердил глава Брянской области Владимир Богомаз, указавший, что причиной стало срабатывание неустановленного взрывного устройства.