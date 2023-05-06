Взорван автомобиль писателя Захара Прилепина

Взорван автомобиль писателя Захара Прилепина
Захар Прилепин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Трагедия произошла в Нижнем Новгороде

Сегодня, 6 мая, пугающие новости пришли из Нижнего Новгорода. Сообщается, что неизвестные злоумышленники подорвали автомобиль знаменитого российского писателя Захара Прилепина.

Известно, что в салоне машины находились, как минимум, два человека. Водитель погиб на месте. Захар Прилепин получил серьезные ранения. Более подробных данных о состоянии его здоровья пока нет.

Такой информацией с журналистами поделились источники в правоохранительных органах.

Захар Прилепин активно поддерживает Россию в проведении специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Ранее Прилепин лично воевал в Донбассе. Выдающийся культурный деятель прикладывает максимальные усилия для того, чтобы поддержать Армию Россию и разгромить украинского противника.

Кто стоит за преступной атакой на российского писателя, пока неизвестно. Официальные комментарии по поводу произошедшего появятся в ближайшее время.

Позже стало известно, что медики госпитализировали Прилепина с ранениями обеих ног.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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