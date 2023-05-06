Трагедия произошла в Нижнем Новгороде

Сегодня, 6 мая, пугающие новости пришли из Нижнего Новгорода. Сообщается, что неизвестные злоумышленники подорвали автомобиль знаменитого российского писателя Захара Прилепина.



Известно, что в салоне машины находились, как минимум, два человека. Водитель погиб на месте. Захар Прилепин получил серьезные ранения. Более подробных данных о состоянии его здоровья пока нет.



Такой информацией с журналистами поделились источники в правоохранительных органах.



Захар Прилепин активно поддерживает Россию в проведении специальной военной операции по демилитаризации киевского режима. Ранее Прилепин лично воевал в Донбассе. Выдающийся культурный деятель прикладывает максимальные усилия для того, чтобы поддержать Армию Россию и разгромить украинского противника.



Кто стоит за преступной атакой на российского писателя, пока неизвестно. Официальные комментарии по поводу произошедшего появятся в ближайшее время.

Позже стало известно, что медики госпитализировали Прилепина с ранениями обеих ног.

