На Кургане из-за лесных пожаров погибли минимум 20 человек

13 пострадали

Число жертв пожаров в Курганской области выросло до 21, еще тринадцать получили травмы разной степени тяжести. В регионе уже две недели бушуют пожары – выгорают деревни.

Большинство пожаров к настоящему моменту удалось локализовать, остаются три очага. Угрозы для поселков отсутствуют, передает МИР24.

В МЧС сообщили, что виновниками возгорания зачастую оказываются сами люди. С начала 2023 года в Курганской области выявили 46 нарушителей, возбуждено семь уголовных дел.