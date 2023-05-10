На Кургане из-за лесных пожаров погибли минимум 20 человек

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Число жертв пожаров в Курганской области выросло до 21, еще тринадцать получили травмы разной степени тяжести. В регионе уже две недели бушуют пожары – выгорают деревни.
Большинство пожаров к настоящему моменту удалось локализовать, остаются три очага. Угрозы для поселков отсутствуют, передает МИР24.
В МЧС сообщили, что виновниками возгорания зачастую оказываются сами люди. С начала 2023 года в Курганской области выявили 46 нарушителей, возбуждено семь уголовных дел.
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