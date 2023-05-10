На Кургане из-за лесных пожаров погибли минимум 20 человек

13 пострадали

Число жертв пожаров в Курганской области выросло до 21, еще тринадцать получили травмы разной степени тяжести.  В регионе уже две недели бушуют пожары – выгорают деревни.

Большинство пожаров к настоящему моменту удалось локализовать, остаются три очага. Угрозы для поселков отсутствуют, передает МИР24.

В МЧС сообщили, что виновниками возгорания зачастую оказываются сами люди. С начала 2023 года в Курганской области выявили 46 нарушителей, возбуждено семь уголовных дел.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
новости партнеров

Генерал США назвал главный страх НАТО на Украине

Альянс в ужасе от возможного сценария событий

"Оторвало ноги": что случилось с отправившимся в Донбасс Валуевым

Спортсмен принял мужественное решение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей