Названа причина взрыва в центре Милана

Произошедшее не было терактом

В центре Милана прогремел взрыв, в результате которого над домами стал подниматься столб густого черного дыма. По предварительной информации, инцидент произошел с грузовиком, который стоял на уличной парковке.

Сообщается, что в результате взрыва пострадали четыре человека, им оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источники в правоохранительных органах утверждают, что взрыв был несчастным случаем – внутри фургона взорвались кислородные балоны, а взрывная волна задела припаркованные рядом авто, указывает телеканал "360".

Источник: РИА "Новости"
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