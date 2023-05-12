Паводок в Иркутской области затопил десятки домов

Курс рубля
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
- Как слабый рубль отразится на россиянах: экономист объяснил на пальцах
- Центробанк оправдался за рухнувший рубль
879 новости
Сильный паводок в Иркутской области затопил дома 26 человек, жителей эвакуировали в пункты временного размещения.
Как отмечает МИР24, уровень воды превышает критическую отметку. В селе Преображенка затоплено больше сотни домов.
В населенном пункте живут более 200 человек. В пострадавших районах работают спасатели.
Экс-глава космической корпорации обрисовал текущую ситуацию