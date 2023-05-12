Паводок в Иркутской области затопил десятки домов

Жителей пострадавших населенных пунктов эвакуировали

Сильный паводок в Иркутской области затопил дома 26 человек, жителей эвакуировали в пункты временного размещения.

Как отмечает МИР24, уровень воды превышает критическую отметку. В селе Преображенка затоплено больше сотни домов.

В населенном пункте живут более 200 человек. В пострадавших районах работают спасатели.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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