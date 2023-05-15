Что случилось с исчезнувшей на Филиппинах россиянкой

За судьбой девушки следила вся страна

Несколько дней назад в социальных сетях и прессе активно обсуждали новость о таинственном исчезновении россиянки Юлии Чумак на территории филиппинского государства. 22-летняя девушка сообщила матери, что приземлилась в столице страны, а затем исчезла со всех радаров.



Некоторые предполагали, что красивую девушку могли взять в сексуальное рабство, другие писали, что молодую россиянку "разобрали на органы".



К счастью, страшные теории не подтвердились. Спустя несколько дней девушка нашлась, о чем сообщили ее родители. Как пишет gazetametro.ru, родственники Юлии отказались рассказывать, где обнаружили исчезнувшую. Главное, что сейчас с ней все хорошо.

