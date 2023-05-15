Возгорание у магазина "Перекресток" в Москве потушено

Возгорание у магазина "Перекресток" в Москве потушено
Фото: телеграм-канал АГН Москва
Сгорел мусорный контейнер

Возгорание, которое произошло в понедельник, 15 мая, у магазина "Перекресток" на улице Адмирала Ушакова в Южном Бутове, ликвидировано. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на данные МЧС.

Как выяснилось, загорелся мусорный контейнер около магазина. Его удалось быстро потушить. Площадь пожара составила 4 кв.метра. Обошлось без пострадавших. 

При этом спасатели не подтверждают информацию о громких хлопках во время пожара. Есть предположение, что очевидцев напугали звуки лопающихся упаковок из-под воды и пива в контейнере, которые люди приняли за взрывы.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
новости партнеров

Украинские боевики сожгли целую многоэтажку с людьми

Действия головорезов поражают своей жестокостью

В НАТО признали невозможность восполнить потери ВСУ

Российская артиллерия бьет по бюджету Пентагона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей