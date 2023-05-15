Возгорание у магазина "Перекресток" в Москве потушено

Сгорел мусорный контейнер

Возгорание, которое произошло в понедельник, 15 мая, у магазина "Перекресток" на улице Адмирала Ушакова в Южном Бутове, ликвидировано. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на данные МЧС.

Как выяснилось, загорелся мусорный контейнер около магазина. Его удалось быстро потушить. Площадь пожара составила 4 кв.метра. Обошлось без пострадавших.

При этом спасатели не подтверждают информацию о громких хлопках во время пожара. Есть предположение, что очевидцев напугали звуки лопающихся упаковок из-под воды и пива в контейнере, которые люди приняли за взрывы.