Более 20 россиян пострадали при крушении судна в Таиланде

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В Таиланде произошло крушение морского судна. В Пхукете при столкновении катера с сигнальной вышкой пострадал 21 росстиянин, а также трое граждан Казахстана, о чем стало известно сегодня, 17 мая.
Как отмечает МИР24, всего получили травмы 35 человек. Инцидент произошел в ста метрах от берега. По предварительной версии, причиной стала халатность капитана корабля.
До этого трагедия произошла в районе берегов индонезийской Суматры – при крушении катера погибли 11 человек.
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