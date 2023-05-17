Более 20 россиян пострадали при крушении судна в Таиланде

Пострадали более 30 пассажиров

В Таиланде произошло крушение морского судна. В Пхукете при столкновении катера с сигнальной вышкой пострадал 21 росстиянин, а также трое граждан Казахстана, о чем стало известно сегодня, 17 мая.

Как отмечает МИР24, всего получили травмы 35 человек. Инцидент произошел в ста метрах от берега. По предварительной версии, причиной стала халатность капитана корабля.

До этого трагедия произошла в районе берегов индонезийской Суматры – при крушении катера погибли 11 человек.