Более 20 россиян пострадали при крушении судна в Таиланде

Более 20 россиян пострадали при крушении судна в Таиланде
Matthieu Mirville/Dppi/www.globallookpress.com
Пострадали более 30 пассажиров

В Таиланде произошло крушение морского судна. В Пхукете при столкновении катера с сигнальной вышкой пострадал 21 росстиянин, а также трое граждан Казахстана, о чем стало известно сегодня, 17 мая.

Как отмечает МИР24, всего получили травмы 35 человек. Инцидент произошел в ста метрах от берега. По предварительной версии, причиной стала халатность капитана корабля.

До этого трагедия произошла в районе берегов индонезийской Суматры – при крушении катера погибли 11 человек.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
новости партнеров

Украинские боевики впервые обстреляли российскую территорию из танка – Mash

Незалежные продолжают терроризировать мирных граждан

"Двоих не вынесем": в Европе заявили о выборе между Украиной и Турцией

Грядет серьезное перестроение мира

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей