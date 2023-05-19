В Совбезе поделились важными новостями

Руководитель Совбеза нашей страны Николай Патрушев заявил, что непосредственно вашингтонская администрация занималась координацией терактов, поразивших всю страну. Речь идет о жестоком убийстве журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского.



Патрушев добавил, что также власти Соединенных Штатов Америки стоят за покушением на известного писателя и общественного деятеля Захара Прилепина. Именно американские спецслужбисты управляют киевскими марионетками, поручая им осуществление террористических атак в мирных городах.



"Вскормленный англосаксами Киев" перенес террористические диверсии на земли нашей страны, подчеркнул высокопоставленный российский госслужащий.



Также Патрушев добавил, что вашингтонская администрация стоит за подготовкой подрыва Крымского моста, а также диверсиями на российских газовых магистралях "Северные потоки".



Кроме того, Британия и США активно проводят информационную кампанию, цель которой заключается в том, чтобы подорвать стабильность в нашей стране.

