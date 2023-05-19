Недалеко от Сочи произошло сильное землетрясение

Пострадавших нет

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло недалеко от Сочи, сообщили в главке МЧС по Краснодарскому краю.

Как пишет МИР24, обращений от местных жителей не было. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Утром 19 мая землетрясение магнитудой 7,7 произошло у Новой Каледонии, глубина очага составила 37 км.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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