Недалеко от Сочи произошло сильное землетрясение

Пострадавших нет

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло недалеко от Сочи, сообщили в главке МЧС по Краснодарскому краю.

Как пишет МИР24, обращений от местных жителей не было. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Утром 19 мая землетрясение магнитудой 7,7 произошло у Новой Каледонии, глубина очага составила 37 км.