Американский истребитель разнес авиабазу в Испании

Американский истребитель разнес авиабазу в Испании
Фото: Spanish Air Force/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Информацию официально подтвердили ВВС

В испанской Сарагосе потерпел крушение американский истребитель-бомбардировщик F-18 "Хорнет". Он поднялся в воздух, после чего ушев в крутое пике и врезался прямо в авиабазу.

По предварительной информации, все произошло во время выставки ВВС. Пилот смог катапультироваться, его госпитализировали с травмами ног. О пострадавших на земле не сообщается.

Информацию о происшествии подтвердили в ВВС Испании. Сейчас военные выясняют, что именно стало причиной крушения.

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