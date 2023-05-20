Американский истребитель разнес авиабазу в Испании

Информацию официально подтвердили ВВС

В испанской Сарагосе потерпел крушение американский истребитель-бомбардировщик F-18 "Хорнет". Он поднялся в воздух, после чего ушев в крутое пике и врезался прямо в авиабазу.

По предварительной информации, все произошло во время выставки ВВС. Пилот смог катапультироваться, его госпитализировали с травмами ног. О пострадавших на земле не сообщается.

Информацию о происшествии подтвердили в ВВС Испании. Сейчас военные выясняют, что именно стало причиной крушения.