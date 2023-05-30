Дежурный по железной дороге вырвал девушку из лап смерти

Мужчина спал россиянку за секунду до гибели

Страшная трагедия могла случиться на железнодорожном переезде рядом с подмосковным городом Одинцово. Переходом активно пользуются местные жители, однако далеко не всегда они проявляют нужную внимательность. Работник переезда буквально в последний момент спас девушку от неминуемой гибели.



Как пишет gazetametro.ru, россиянка переходила дорогу в наушниках. Именно поэтому девушка не слышала отчаянные гудки тепловоза, который мчался в сторону несчастной на всех парах.



Дежурный по переезду среагировал мгновенно – он бросился к девушке, одной ногой уже стоявшей на рельсах, схватил ее за руку и оттащил сторону. Только благодаря мужчине россиянка осталась в живых.

