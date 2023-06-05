На автотрассу под Калугой рухнули два боевых дрона

Провокации против мирных городов не прекращаются

Сегодня, 5 июня, тревожными новостями поделились власти Калужской области. Стало известно, что на крупную трассу М3 "Украина" упали два беспилотных летательных аппарата.



Как сообщил руководитель российского субъекта Владислав Шапша в социальных сетях, падение произошло на 299-м 283-м километрах. Боевые дроны рухнули рядом с мирными населенными пунктами Жиздра и Думиничи, отмечает информационный ресурс РИА ФАН.



К счастью, детонации беспилотных летательных аппаратов не последовало, что сохранило местность от повреждений, передает телеканал "360". На месте чрезвычайного пришествия работают сотрудники профильных служб.



Для того чтобы не нарушать транспортную доступность региона, были оперативно организованы объезды, добавляет интернет-издание "Свободная пресса". Сейчас место инцидента оцеплено, выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.

