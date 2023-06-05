Виновник инцидента на детской площадке на юго-западе Москвы задержан

Его допрашивают следователи

Подростка, который облил сверстника бензином на детской площадке на юго-западе Москвы, удалось найти правоохранителям и задержать. Сейчас его допрашивают, сообщает ТАСС.

Известно, что пострадавший находился вместе с друзьями на площадке Чечерского проезда. По словам очевидцев, ребята достали канистру горючего и начали играть. Один из них пролил бензин на себя, после чего загорелся.

Огонь смогли потушить очевидцы. Школьника с ожогами 100% тела доставили в больницу, за его жизнь борятся врачи.

В ГУ МВД утверждают, что пострадавшего облил горючим один из сверстников. Его задержали и проводят допрос. Со вторым участником происшествия также проводят следственные мероприятия.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.