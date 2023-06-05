Виновник инцидента на детской площадке на юго-западе Москвы задержан

Виновник инцидента на детской площадке на юго-западе Москвы задержан
Фото: прокуратура Москвы
Его допрашивают следователи

Подростка, который облил сверстника бензином на детской площадке на юго-западе Москвы, удалось найти правоохранителям и задержать. Сейчас его допрашивают, сообщает ТАСС. 

Известно, что пострадавший находился вместе с друзьями на площадке Чечерского проезда. По словам очевидцев, ребята достали канистру горючего и начали играть. Один из них пролил бензин на себя, после чего загорелся. 

Огонь смогли потушить очевидцы. Школьника с ожогами 100% тела доставили в больницу, за его жизнь борятся врачи. 

В ГУ МВД утверждают, что пострадавшего облил горючим один из сверстников. Его задержали и проводят допрос. Со вторым участником происшествия также проводят следственные мероприятия. 

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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