Производитель смертельного "Мистера Сидра" пойдет под суд

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Ульяновский суд арестовал подозреваемого в производстве смертельного "Мистера Сидра", ставшего причиной гибели нескольких десятков людей – включая несовершеннолетних. Всего число жертв доходит до 28 человек.
Как пишет "Пятый канал", контрафактный алкоголь содержал ядовитые вещества. Три десятка остаются в больницах. Напиток уже изъят и отправлен на экспертизу.
Согласно приведенным данным, все случаи могут быть связаны с употреблением разливного сидра, произведенного в Самарской области ООО "Анди". Следственный комитет возбудил дела об оказании некачественных услуг.
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