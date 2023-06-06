Производитель смертельного "Мистера Сидра" пойдет под суд

От отравления ядовитым пойлом скончались уже 28 человек

Ульяновский суд арестовал подозреваемого в производстве смертельного "Мистера Сидра", ставшего причиной гибели нескольких десятков людей – включая несовершеннолетних. Всего число жертв доходит до 28 человек.

Как пишет "Пятый канал", контрафактный алкоголь содержал ядовитые вещества. Три десятка остаются в больницах. Напиток уже изъят и отправлен на экспертизу.

Согласно приведенным данным, все случаи могут быть связаны с употреблением разливного сидра, произведенного в Самарской области ООО "Анди". Следственный комитет возбудил дела об оказании некачественных услуг.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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