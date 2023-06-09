На жилой дом в Воронеже рухнул беспилотник: последние новости

На месте происшествия работают специалисты

Сегодня, 9 июня, тревожные новости пришли из Воронежа. Там на жилой дом рухнул дрон. В результате чрезвычайного происшествия в доме появились повреждения между вторым и третьим этажами. Несколько квартир пострадали.



Сообщается, что в ходе инцидента ранения получили два человека. Такую информацию публикует новостной ресурс URA.RU. По информации, которая распространяется в социальных сетях, беспилотный летательный аппарат был начинен взрывчатыми веществами. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники спецслужб. В ближайшее время будут установлены все детали произошедшего.



Руководитель данного российского субъекта Александр Гусев заявил, что информация о падении дрона соответствует действительности. БПЛА рухнул на улице Белинского. По заявлению местных жителей после падения прогремело два взрыва.



Что касается пострадавших, к счастью, они получили легкие ранения от осколков. Вся необходимая помощь была оказана гражданам на месте. От госпитализации люди отказались. Серьезного ущерба их здоровью нанесено не было.

