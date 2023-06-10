Взрыв прогремел на ракетном заводе в Анкаре

Взрыв прогремел на ракетном заводе в Анкаре
Фото: unsplash.com
Есть погибшие

Турецкие СМИ сообщают, что в Анкаре прогремел взрыв. По предварительным данным, все произошло на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ. Предприятие принадлежит Корпорации механической и химической промышленности.

Сейчас на место выехали медики и пожарные. Предварительно сообщается о погибших из-за инцидента, однако пока их число не раскрывается. Есть также пострадавшие в тяжелом состоянии. Несколько человек остаются под завалами.

Что именно стало причиной взрыва неизвестно. Согласно данным СМИ, инцидент случился в производственном цехе. 

Источник: Ihlas
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