Взрыв прогремел на ракетном заводе в Анкаре

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Турецкие СМИ сообщают, что в Анкаре прогремел взрыв. По предварительным данным, все произошло на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ. Предприятие принадлежит Корпорации механической и химической промышленности.
Сейчас на место выехали медики и пожарные. Предварительно сообщается о погибших из-за инцидента, однако пока их число не раскрывается. Есть также пострадавшие в тяжелом состоянии. Несколько человек остаются под завалами.
Что именно стало причиной взрыва неизвестно. Согласно данным СМИ, инцидент случился в производственном цехе.
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