Взрыв прогремел на ракетном заводе в Анкаре

Есть погибшие

Турецкие СМИ сообщают, что в Анкаре прогремел взрыв. По предварительным данным, все произошло на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ. Предприятие принадлежит Корпорации механической и химической промышленности.

Сейчас на место выехали медики и пожарные. Предварительно сообщается о погибших из-за инцидента, однако пока их число не раскрывается. Есть также пострадавшие в тяжелом состоянии. Несколько человек остаются под завалами.

Что именно стало причиной взрыва неизвестно. Согласно данным СМИ, инцидент случился в производственном цехе.