Убийство россиянина в Стамбуле: последние новости

Убийство россиянина в Стамбуле: последние новости
Фото: соцсети
На мужчину напали четверо неизвестных

Российского гражданина убили в Турции, когда он возвращался в отель. Неизвестные подкараулили его на улице и хотели ограбить, но мужчина оказал сопротивление, из-за которого неизвестные ударили его ножом.

Инцидиент случился на площади Таксим. Четыре человека напали на россиянина утром, примерно в 8:30 по местному времени. Туристу вызвали скорую, но спасти не смогли – он умер в больнице.

Погибшему было 40 лет. В Стамбул он приехал по работе и для отдыха – хотел попасть на финал Лиги чемпионов. В день нападения он собирался лететь обратно домой к жене и двухлетней дочери.

Турецкие СМИ сообщают, что двоих подозреваемых по делу уже задержали, поиски остальных двоих продолжаются. Сейчас против них возбудили уголовное дело об умышленном убийстве.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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