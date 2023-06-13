В Стамбуле поймали убийцу 40-летнего россиянина

Банду вымогателей, лишивших человека жизни, ждет суд

Турецкие власти задержали местного жителя, который подозревается в убийстве гражданина РФ. За третьим подозреваемым прислали целую группу, фигурант был арестован во время боевой операции в одном из районов Стамбула.

Как пишет Haber Global, предполагаемый убийца – имеющий семнадцать судимостей Джихан К., которого арестовали 12 июня. Силовики уже доставили фигуранта в суд за убийство 40-летнего гражданина РФ, погибшего в начале мая.

Известно, что в выходные дни турист из России прогуливался по Стамбулу. Мужчине не посчастливилось наткнуться на банду из четырех вымогателей, которые стали требовать у него мобильный телефон. Россиянин отказался расставаться с собственным имуществом и вступил в драку с преступниками. Все закончилось трагично: турист скончался, получив удар ножом в сердце. Убийца скрылся с места преступления.

Известно, что Нечипорчук приехал в турецкую столицу, чтобы посмотреть финальный матч Лиги чемпионов. В день нападения он собирался домой, в Москву, где его ждали супруга с дочкой. Местная полиция утверждает, что драка началась после того, как россиянина начали дразнить.